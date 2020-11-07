بايدن يتلقى حماية إضافية من الخدمة السرية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، حصل على حماية إضافية من عملاء جهاز الخدمة السرية، أمس، حيث بقي في ويلمينغتون بولاية ديلاوير يوماً آخر، لإلقاء كلمة محتملة. وحصل بايدن على الحماية من عملاء إضافيين، للبقاء في «مركز تشيز» في ويلمينغتون، حيث ظل مع طاقمه تحت حماية العشرات من الوكلاء، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر لم تفصح عنها. وبحسب التقرير، تم، أمس، إرسال العملاء الإضافيين إلى مركز المؤتمرات لتعزيز الأمن هناك. وقالت ناطقة باسم جهاز الخدمة السرية إنها لن تعلق على الإجراءات الأمنية، بحسب «واشنطن بوست».

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