حملة ترامب تخسر دعوتين قضائيتين بشأن الانتخابات في ميشيغن وجورجيا

المصدر: واشنطن - وكالات

رفضت قاضية أميركية دعوى رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيغن.

وأصدرت القاضية سينثيا ستيفنز بمحكمة الدعاوى في ميشيغن، الحكم شفهيا خلال جلسة اليوم الخميس.

وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب غدا الجمعة.

كما رفض قاض في ولاية جورجيا دعوى قدمتها حملة الرئيس ترامب بخصوص الانتخابات في الولاية الواقعة جنوبي البلاد، قائلاً إنه لا يوجد دليل يدعم هذه المزاعم.

وحاول ترامب إجبار المسؤولين على تأمين بطاقات الاقتراع، بطريقة كان يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات في عملية الفرز أو حتى وقفها.

وأفاد التلفزيون والصحف المحلية بأن القاضي جيمس باس قال إنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن المسؤولين أساءوا التعامل مع أوراق الاقتراع.

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