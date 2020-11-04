برلين تدعو إلى اتفاق شراكة جديد عبر الأطلسي بعد الانتخابات الأميركية

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعربت ألمانيا عن أمنيتها إجراء انتخابات رئاسية منصفة وسلمية في الولايات المتحدة الأميركية، وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده ستسعى إلى اتفاق شراكة جديد عبر الأطلسي مع واشنطن، بعد صدور النتائج.

وقال ماس: «نتمنى للأميركيين يوم انتخابات منصفاً وجيداً، وقبل أي شيء سلمياً. إنه اقتراع تاريخي سيحدد مسار ودور الولايات المتحدة في العالم».

وأشار ماس إلى ضرورة التوصل إلى «شراكة فعالة عبر الأطلسي» لحل مشاكل العالم. وتابع: «نريد اتفاقاً جديداً في ما يتعلّق بهذه الشراكة، ونحن على استعداد للاستثمار في المستقبل كشريك عبر الأطلسي للتعامل مع هذه القضايا العالمية معاً».

وجاء بيان وزير الخارجية الألماني غير المألوف، في ظل توتر العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب.

ولطالما صب ترامب غضبه على ألمانيا، لأسباب أبرزها عدم التزامها بهدف الإنفاق الدفاعي المتفق عليه، ضمن حلف شمال الأطلسي، وقطاع التصدير الألماني القوي.

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