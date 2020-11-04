البر الرئيس الصيني يسجل 49 إصابة جديدة بـ «كورونا» منها 5 محلية

المصدر: بكين - د.ب.أ

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 49 إصابة مؤكدة جديدة بـ«كورونا» في البر الرئيس الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة، أن خمسة من الإصابات انتقلت إليها العدوى محلياً، وجميعها في منطقة شينغيانغ، إلى جانب 44 حالة مؤكدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أول من أمس.

وذكرت اللجنة أنه تم تسجيل ما إجماليه 61 حالة جديدة من دون أعراض، بينها 48 حالة وافدة من خارج البر الرئيس. ولا تصنف الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض كحالات مؤكدة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 21 شخصاً خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وحتى أول من أمس بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيس الصيني 86070 حالة، بينهم 391 مريضاً لايزالون يتلقون العلاج، وتسعة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 81045 مريضاً غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصاً.

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