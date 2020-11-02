اكتشاف 61 إصابة بـ«كورونا» من دون أعراض في الصين

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت السلطات الصحية الصينية، أمس، اكتشاف 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من دون أعراض، في تفشٍ بمنطقة شينغيانغ النائية.

وحتى الآن، تم تحديد 54 شخصاً يعانون الأعراض في شينغيانغ، و219 شخصاً آخر ثبتت إصابتهم، لكن من دون ظهور أي أعراض.

وتشمل أحدث الحالات التي لم تظهر عليها أعراض 15 حالة في بلدة أكتو، بالقرب من مقاطعة شوفو، حيث تم اكتشاف جميع الحالات السابقة.

ويبدو أن تفشي المرض خارج مدينة كاشجر مرتبط بمصنع ملابس في شوفو يعمل فيه 252 شخصاً، والذي تم إغلاقه.

في سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس، إن البر الرئيس سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أول من أمس، انخفاضاً من 33 في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن 21 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وأوضحت أنها سجلت ثلاث حالات إصابة محلية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس الصيني إلى 85 ألفاً 997، بينما لايزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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حالة من بين 24 إصابة جديدة في الصين قادمة من الخارج.

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