السعودية تسجل 402 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و19 حالة وفاة

المصدر: الرياض ■د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 5402 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إلى تسجيل 402 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 347 ألفاً و282 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8038 حالة، منها 776 حالة حرجة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 433 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 333842 حالة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في المدينة المنورة التي سجلت 59 إصابة، تلتها الرياض 44 إصابة، ثم حائل 33 إصابة، ومكة المكرمة 32 إصابة.

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