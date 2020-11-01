أوروبا تخشى نتائج الانتخابات الأميركية

المصدر: ترجمة: ع-خ ■عن «سي.إن.إن»

تحبس أوروبا، ولاسيما فرنسا وألمانيا الدولتان المحوريتان في القارة، أنفاسها الجماعية بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد غد، لأنها تدرك أن مستقبل العلاقة عبر الأطلسي، وطبيعة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي حافظ على السلام في أوروبا لثلاثة أرباع القرن، على المحك. وهناك اعتراف صارخ في كلا الجانبين (أميركا وأوروبا) بأن بعض عناصر الشراكة عبر الأطلسي الممتدة لعقود من الزمن، قد تنقضي بشكل نهائي، بغض النظر عمن سيفوز في أميركا الشهر الجاري.

وهناك قدر كبير من عدم اليقين في كل من باريس وبرلين، بشأن مدى الثقة بالولايات المتحدة بعد الآن، فقد قالت رئيسة المكتب الألماني للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، جانا بوجليرين، في محادثة عبر تطبيق «زووم» من برلين: «لم يهبط دونالد ترامب على البيت الأبيض من العدم، ولم يأخذ نصف السكان الأميركيين كرهائن لديه، ويمارس عليهم نوعاً من غسيل أدمغتهم من دون سبب، ولهذا هناك مبرر ما لوجوده، وهذا المبرر سيظل حتى بعد مغادرته». بطبيعة الحال، لا يمكن لأوروبا أن تتجاهل الانتخابات عبر المحيط الأطلسي، ومع ذلك فإن المشاعر المشتركة بين الفرنسيين والألمان اليوم، هو الاعتقاد بشكل متزايد بأن إرادة الناخبين الأميركيين لا يمكن توقعها، من حيث اختيارهم لقائد متقوقع حول ذاته، لدرجة أن أوروبا أصبحت غير راغبة في الاعتماد على الولايات المتحدة على المدى الطويل. وكشف المركز الأوروبي للإحصاء، في استطلاع على مستوى القارة، أنه حتى لو تم انتخاب المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، فإن الناخبين في فرنسا وألمانيا يعتقدون أن على أوروبا «مع حفاظها على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، أن تكون على استعداد لفك الارتباط». ومع ذلك، في حالة فوز ترامب، يعتقد الناخبون في بلجيكا والسويد، والنمسا وكرواتيا أيضاً، أن الاستعداد لفك الارتباط سيكون أمراً ضرورياً بل وملحّاً للغاية، ففي فرنسا أصبح معظم المعلقين، وكذلك المسؤولون في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، مقتنعين بأن فوز بايدن «لن يعني العودة إلى العصور القديمة الزاهية، التي غالباً ما كانت أسطورية بشكل خاطئ»، كما قال المعلق الدبلوماسي في صحيفة «لوموند»، بيوتر سمولار، أخيراً.

ديفيد أندلمان:كاتب عمود رأي في موقع «سي.إن.إن»

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