الأزهر يدين هجوم نيس الإرهابي ويؤكد: الأديان براء من «تلك الأفعال الإرهابية»

المصدر: القاهرة - رويترز

أدان الأزهر وإمامه الأكبر الشيخ أحمد الطيب بشدة الهجوم الإرهابي البغيض الذي وقع صباح اليوم الخميس، بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وأسقط ثلاثة قتلى، قائلا إن الأديان براء من تلك الأفعال التي وصفها بالإرهابية والإجرامية.

وقال الأزهر في بيان «يؤكد الأزهر أنه لا يوجد بأي حال من الأحوال مبررا لتلك الأعمال الإرهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة والأديان السماوية كافة، داعيا إلى ضرورة العمل على التصدي لأعمال العنف والتطرف والكراهية والتعصب كافة».

وقال البيان «إن الأزهر الشريف إذ يدين ويستنكر هذا الحادث الإرهابي البغيض، فإنه يحذر من تصاعد خطاب العنف والكراهية، داعيا إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والالتزام بالمسؤولية المجتمعية خاصة عندما يتعلق الأمر بعقائد وأرواح الآخرين».

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