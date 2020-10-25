روسيا تسجل 16 ألفاً و521 إصابة جديدة بـ «كورونا» في يوم واحد

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا، أمس، تسجيل 16 ألفاً و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، و296 حالة وفاة، ما يمثل انخفاضاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاعاً طفيفاً في معدل الوفيات اليومية، مقارنة مع معدلات الجمعة (17 ألفاً و340) إصابة و(283) وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي، الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات «كوفيد-19» مليوناً و497 ألفاً و167 إصابة، وحصيلة الوفيات 25 ألفاً و821 حالة وفاة، مع بقاء 340 ألفاً و528 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعاً بـ4658 حالة نشطة منذ الجمعة)، وتماثل 11567 للشفاء، ليصبح مجموع المتعافين مليوناً و130 ألفاً و818 شخصاً، وعدد الاختبارات 56.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ«كورونا» (564 ألفاً منها خلال آخر 24 ساعة)، ولايزال نحو 344.5 ألف شخص تحت الرقابة الطبية. ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية، في روسيا، عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا، أواخر الشهر المقبل، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية. وكانت روسيا قد سجلت، حتى أمس، لقاحين مضادين لـ«كورونا»، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث، يخضع حالياً للاختبارات السريرية.

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