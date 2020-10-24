ترامب: جائحة كورونا ستنتهي قريباً

المصدر: واشنطن - رويترز

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنصاره في ولاية فلوريدا، بانتهاء جائحة فيروس كورونا قريباً، واتهم منافسه الديمقراطي جو بايدن بتضخيم تلك الأزمة الصحية لإثارة فزع الأميركيين وجعلهم يصوتون لصالحه.

وأصبحت الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 224 ألف شخص في الولايات المتحدة وجعلت ملايين آخرين يفقدون وظائفهم، القضية المهيمنة على الحملة الانتخابية حيث اتخذ ترامب موقفا دفاعيا بشأن طريقة تصديه للأزمة.

وقال بايدن في وقت سابق أمس الجمعة إن ترامب تخلى عن احتواء الفيروس، ووعد بأنه إذا فاز في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل سيطلب من الكونغرس إقرار مشروع قانون شامل لكوفيد-19 سيوقعه في غضون الأيام العشرة الأولى من توليه منصبه.

وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في مسقط رأسه بمدينة ولمنجتون بولاية ديلاوير: "لقد تخلى عن أميركا. إنه يريدنا فقط أن نشعر بالخدر".

وتابع: "لن أغلق الاقتصاد. لن أغلق البلاد. سأقضى على الفيروس".

وسخر ترامب خلال تجمعين في ولاية فلوريدا المتأرجحة من بايدن لقوله في المناظرة الرئاسية التي جرت مساء الخميس الماضي إن الولايات المتحدة تدخل "شتاء مظلما".

وقال إن نائب الرئيس السابق وحلفاءه الديمقراطيين يحاولون تخويف الناس بتضخيم خطر الفيروس.

وأضاف ترامب، الذي قلل من شأن هذا التهديد منذ بدايته، في بلدة فيلاجيز بوسط فلوريدا: "سننهي هذا الوباء بسرعة".

وقال ترامب فيما بعد أمام حشد كبير في بنساكولا، إن الانتخابات تعد خيارا "بين الازدهار والإغلاق".

وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 11 يوما على الانتخابات، قال مشروع الانتخابات بجامعة فلوريدا إن الانتخابات يمكن أن تسجل رقماً قياسياً جديدا في نسبة الإقبال متجاوزة نسبة المشاركة التي بلغت 60 في المئة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتشير زيادة التصويت المبكر إلى الاهتمام الكبير بالسباق وحرص الناس على تجنب خطر التعرض للإصابة بكوفيد-19 خلال حشود يوم الانتخابات.

وتظهر استطلاعات الرأي تخلف ترامب عن بايدن على المستوى العام وبهامش أقل في العديد من الولايات المتأرجحة التي ستحدد من سيدخل البيت الأبيض في 20 يناير 2021.

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