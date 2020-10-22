روسيا تنفي الاتهامات الأميركية لها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية

المصدر: موسكو - د. ب. أ

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم الخميس جميع الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن محاولة التدخل في العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة، وقال للصحافيين أن هذه الاتهامات «لا أساس لها على الإطلاق».

وفي إشارة إلى تصريحات مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف، بأن روسيا وإيران تسعيان للتأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، قال بيسكوف إنه يعلق على الأمر «مع الأسف».

وقال:«الاتهامات تتدفق كل يوم، وكلها لا أساس لها على الإطلاق، ولا تستند إلى أي شيء. إنها تتعلق بأمور السياسة المحلية المتعلقة بالانتخابات (الرئاسية الأميركية) المقبلة».

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف قال أمس إن إيران وروسيا اتخذتا إجراءات للتأثير على الرأي العام فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الشهر المقبل.

وقال راتكليف أمس:«لقد أكدنا أن بعض معلومات تسجيل الناخبين تحصلت عليها إيران، وروسيا بشكل منفصل».

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