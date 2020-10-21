اسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخطى مليون إصابة بكوفيد-19

المصدر: مدريد - أ ف ب

صارت إسبانيا، اليوم الأربعاء، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والسادسة في العالم، تتجاوز عتبة مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد بتسجليها 1,0005,295 حالة وفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة.

وسجل البلد 16973 إصابة و156 وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 34366 وفاة نتيجة الفيروس، في حين تتخذ السلطات مزيدا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء.

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