أكثر من 13 ألف إصابة و125 حالة وفاة بـ "كورونا" في روسيا

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 13 ألفا و592 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية و125 حالة وفاة ما يمثل انخفاضا في عدد الاصابات والوفيات مقارنة مع معدلات أمس 13634 إصابة و149 وفاة.

وأشار مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إلى أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصل إجمالي عدد إصابات " كوفيد-19 " إلى مليون و312 ألفا و310 إصابات وإجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و722 حالة وفاة، مع تماثل 3793 حالة للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع المتعافين إلى مليون و24 ألفا و235 شخصا .

وفيما يخص العاصمة الروسية موسكو فقد استقر الوضع الوبائي عند المستوى المرتفع، حيث تم رصد 4395 إصابة جديدة مقابل 4501 أمس، إضافة إلى 34 وفاة مقابل 35 أمس، ليصل إجمالي الحالات إلى 334813، منها 5629 وفاة، و262750 حالة شفاء، بعد تعافي 1131 شخصا خلال اليوم الماضي.

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