ترامب: لم أعد مريضا بـ«كورونا».. ولدي مناعة مدى الحياة

المصدر: واشنطن - وكالات

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب،اليوم الأحد، أنه خال من وباء «كوفيد-19»، مضيفا أنه يتمتع بمناعة من المرض.

وقال في مقابلة مع فوكس نيوز«أنا خال من كورونا، ولم أعد مريضا، وربما أصبح لدي مناعة مدى الحياة».

وكان ترامب الذي ظهر السبت من شرفة البيت الأبيض بلا كمامة، خطب بحيوية أمام حشد من أنصاره، مؤكداً أنه بخير وصحة جيدة.

بدوره، أوضح طبيبه شون كونلي،في بيان مساء أمس أن الرئيس لم يعد يمثل خطراً لنقل العدوى.

وقال إن ترامب أجرى اختباراً السبت، أظهر أنه لم يعد ينقل العدوى، مضيفاً أن مجموعة متنوعة من الاختبارات التي أجراها أظهرت أنه لم يعد هناك دليل «على التضاعف النشط للفيروس».

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