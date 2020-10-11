أحدث إحصائية لأعداد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا

المصدر: لندن-وام

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح مليون و677 ألفا و 66 شخصا في العالم فيما تسبب في إصابة أكثر من 36.93 مليون بحسب إحصاء لوكالة رويترز للأنباء اليوم .

ووفقا لإحصاء رويترز فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ 7 ملايين و691 ألفا و 846 حالة إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 213 ألفا و 778 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 6 ملايين و 979 ألفا و 423 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 107 آلاف و 416 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين بـ 5 ملايين و 55 ألفا و 888 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 149 ألفا و 639 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و 285 ألفا و 84 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 22 ألفا و454 حالة.

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