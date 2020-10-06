أمير الكويت يرفض استقالة الحكومة ويكلفها بالاستمرار في مهامها

المصدر: الكويت - وكالات

استقبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بقصر بيان العامر حيث وضع رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف أمير الكويت، حرصاً على تولية المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة الأمير.

ومن جانبه، أثنى أمير الكويت على جهود رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم، مؤكدا ثقته الغالية بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، استلامه للمرسوم رقم 138 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة وذلك اعتبارا من بعد غد الخميس.

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