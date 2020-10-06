روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بـ "كورونا" في أعلى مستوى منذ مايو

المصدر: موسكو - رويترز

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى أعلى مستوياتها منذ 11 مايو، إذ سجلت السلطات 11 ألفاً و615 حالة إصابة جديدة، أمس الاثنين، منها 5082 حالة في موسكو.

وقالت السلطات إن 188 مريضاً توفوا، الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 21، ألفاً و663، وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الجائحة بلغ مليوناً و237 ألفاً و504 حالات.

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