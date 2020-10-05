المتحدثة باسم ترامب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كيلي ماكيناني، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد ثلاثة أيام من نقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المستشفى.

وكتبت ماكيناني على تويتر: "بعد خضوعي لفحوص يومية منذ الخميس أظهرت عدم إصابتي بكوفيد-19، تبين اليوم أنني مصابة بكوفيد-19 من دون أن أشعر بأعراض"، موضحة إنها التزمت الحجر الصحي.

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