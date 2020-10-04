طبيب الرئيس: ترامب يستطيع مغادرة المستشفى اعتبارا من الإثنين

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن أطباء دونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا المستجد الأخذ أن الوضع الصحي للرئيس الأميركي يستمر في «التحسن» ويمكن أن يخرج من المستشفى اعتبارا من الإثنين.

وقال الطبيب شون كونلي من مستشفى وولتر ريد العسكري، إن مستوى الأكسجين لدى الرئيس انخفض مرتين منذ ظهور الأعراض، لكنه تحسن ولم يعد يعاني الحمى ومؤشراته الحيوية مستقرة، موضحا أنه يعالج بالستيرويد.

وأكد الفريق الطبي المعالج للرئيس للصحافيين في المركز الطبي العسكري في والتر ريد حيث يتلقى ترامب العلاج من إصابته بـ«كوفيد-19»منذ يوم الجمعة، إن الحالة الصحية لترامب تتحسن وإنه قد يعود إلى البيت الأبيض بحلول غد الإثنين.

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