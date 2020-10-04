السعودية.. بدء استئناف استقبال المعتمرين تدريجيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استأنفت المملكة العربية السعودية منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت مكة المكرمة أداء العمرة تدريجياً في المسجد الحرام بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في الثامن عشر من أكتوبر الحالي بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية، وفي الأول من نوفمبر ستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجياً بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.

إلى ذلك جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام طاقتها البشرية والخدمية لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك العمرة لهذا العام، وذلك من خلال إداراتها المختلفة بالمسجد الحرام، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسل المسجد الحرام يومياً 10 مرات، وسيكون غسيل بعد أن يفرغ المعتمرون من أداء مناسك العمرة، ويشارك في عملية الغسيل 4000 عامل وعاملة، ويستخدم 60000 لتر من المنظفات والمطهرات يومياً وهي ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، وأيضاً يتم تطهير المسجد الحرام بـ1200 لتر من أجود أنواع المعطرات وذلك بشكل يومي. كما يشارك في عملية التطهير 100 معدة غسيل حديثة ذات تقنية عالية تعمل على مدار الساعة، وسوف يتم فرش 9000 سجادة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان التباعد بين المصلين، ويقوم على الإشراف على هذه المهام أكثر من 180 مشرفاً ميدانياً على مدار الساعة من أبناء الوطن.

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