مصر.. قاتل والديه بالغربية يهذي بعبارات غير مفهومة والسلطات تقرر حبسه

قررت جهات التحقيق بمركز طنطا بمحافظة الغربية في مصر حبس المتهم محمد الشربيني 25 سنة حاصل علي ليسانس حقوق 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بقتل والديه، داخل منزلهم بقرية محلة مرحوم.

ووفقاً لصحيفة "أخبار اليوم" الرسمية، طلبت النيابة المصرية سرعة تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية واستدعاء طبيب المخ والأعصاب الذي كان يقوم بعلاجه، حيث شهدت جلسات التحقيق فور قيام ضباط مباحث مركز شرطة طنطا بضبطه هذيانه بعبارات غير مفهومة وادعاؤه وجود رؤي له في أحلامه فضلا عن صمته الطويل.

كانت حالة من الحزن والأسي قد خيمت على أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية عقب علمهم بوفاة المرحوم نبيل الشربيني 78 عامًا موظف بقطاع البترول بالمعاش على يد نجله محمد الذي انهال على والديه بالطعن بسكين في أنحاء متفرقة من جسدهما حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة ولم يتم اكتشاف الجريمة إلا بعد ثلاثة أيام من ارتكابها حيث حاولت الابنة الوحيدة التي تقيم في القاهرة الاتصال بوالديها ولم تتمكن من الوصول اليهما وعدم إجابتهما على التليفون.

وطلبت من أقاربها دخول المنزل للاطمئنان حيث فوجئوا بوفاتهم ووجود أثار دماء، وأكد الجيران أن الأسرة كانت تتمتع بسمعة طيبة ومحبة الجميع وأخلاق حسنة وميسورة الحال ولم يبخل الوالد علي نجله بأي شئ وشيد مسجدا بجوار منزله الكبير بالقرية وكان من مرتادي المسجد والصلاة به وساعد الكثيرين من الأسر المحتاجة، وانهم فوجئوا بارتكاب ابنهم لذلك حيث كان متفوقا في دراسته الجامعية بكلية الحقوق وكان ينوي استكمال الماجستير إلا أنه أصيب بحالة نفسية سيئة لعدم تحقيق حلمه في تبوء منصب مرموق.

وشيع أهالي قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات جثمان المجني عليها مهجة أحمد والده الشاب القاتل إلى مثواها الأخير حيث دفنت بمقابر أسرتها وسط حالة من الحزن والأسى خيمت على الجميع وعلى نجلتها الوحيدة غير مصدقة ما حدث لوالدها ووالدتها كما تم تشيبع جنازة الأب بمسقط رأسه بالمنوفية، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.