الوضع الصحي للرئيس الأميركي وهل يحتاج لجهاز تنفس اصطناعي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

علق طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، على الوضع الصحي للرئيس الأميركي بالقول، إن ترامب ليس بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومن العلاجات التي يتلقاها ترامب إلى جانب "ريمديسيفير" وهو عقار مضاد للفيروسات قال طبيب البيت الأبيض، إنه تم حقن الرئيس بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوّره مختبر "ريجينيرون" والذي كان أعطى نتائج أولية مشجّعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.

وحصل ترامب بحسب كونلي على أعلى جرعة وهي 8 غرامات، تعمل عند حقنها في جسم المريض على تحييد الفيروس على غرار ما يجب أن يفعله الجهاز المناعي، كما أنه يتناول الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبرين.

وأشار الطبيب إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن "الخطوات التالية"، مضيفا أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب المصابة أيضا بكوفيد-19 تعاني "سعالا خفيفا وصداعا"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصل إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لقضاء بضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19.

ونشر ترامب رسالة مصورة على حسابه على توتير، قال فيها: "أظن أنني في حال جيدة جدا".

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