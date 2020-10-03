إصابات «كورونا» في العالم تقترب من 34.3 مليوناً.. والوفيات 1.02 مليون

المصدر: عواصم ■وكالات

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 34 مليوناً و295 ألفاً و807 حالات في مختلف أنحاء العالم، أمس، تعافى 23.733.500 منهم، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وتسبب الفيروس في وفاة ما لا يقل عن مليون 24 ألفاً 93 شخصاً في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة. وسجلت الخميس 5268 وفاة جديدة و324.076 إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الـ24 الأخيرة هي: الهند 1095، والولايات المتحدة 949، والبرازيل 728. والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 207.816 وفاة من أصل 7.279.065 إصابة، حسب جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 2.840.688 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي: البرازيل حيث سجلت 144.680 وفاة من أصل 4.847.092 إصابة، ثم الهند مع 99.773 وفاة و6.391.068 إصابة، والمكسيك مع 78.078 وفاة و748.315 إصابة، وبريطانيا مع 42.202 وفاة و460.178 إصابة.

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 99 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا 86، وبوليفيا 69، وإسبانيا 68، والبرازيل 68. وأحصت الصين حتى أمس رسمياً 4634 وفاة من أصل 85.424 إصابة، فيما تعافى 80.601 شخص.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي 349.179 وفاة من أصل 9.470.515 إصابة، أما أوروبا فسجّلت 233.653 وفاة من أصل 5.579.419 إصابة. وسجلت آسيا 140.804 وفيات و8.325.540 إصابات والشرق الأوسط 46221 وفاة و2.015.111 إصابة.

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