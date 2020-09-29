اليابان تستعد لرفع تحذيرات السفر لبعض الدول تدريجياً

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، أمس، أنه من المقرر أن تبدأ اليابان رفعاً تدريجياً لتحذيرات السفر الخاصة بها لبعض الدول، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيكي» اليابانية.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن الإجراء الجديد يأتي بينما تأمل اليابان في أن يعمل ذلك على تشجيع الدول الأخرى بدورها على تخفيف التحذيرات التي أصدرتها بشأن سفر رعاياها إلى اليابان.

وتخطط الحكومة اليابانية لتضمين أكثر من 10 دول مرشحة ذات معدلات إصابة منخفضة، مثل نيوزيلندا وأستراليا وفيتنام. وستحدد دول المقصد ما إذا كان السفر ممكناً أم لا. من ناحية أخرى، أشارت أحدث إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الصادرة، أمس، إلى ارتفاع إجمالي الاصابات بالفيروس في اليابان إلى 82 ألفاً و186 حالة، فيما بلغت الوفيات 1549 حالة.

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