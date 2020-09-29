21 إصابة جديدة في الصين

المصدر: بكين - د.ب.أ

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 21 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البر الرئيس الصيني خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة قولها إن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج. فيما لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بسبب المرض. وقالت اللجنة إن ما مجموعه 12 شخصاً خرجوا، أمس، من المستشفيات، بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس. وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» في البر الرئيس الصيني 85 ألفاً و372 حالة، بينهم 185 مريضاً مازالوا يتلقون العلاج. وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80 ألفاً و553 مريضاً غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصاً.

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