منظمة الصحة تخشى تسجيل مليوني وفاة بـ «كورونا».. ودعوات إلى إتاحة اللقاحات للجميع

المصدر: عواصم - وكالات

أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من أن يتسبب وباء «كوفيد-19» في وفاة مليوني شخص إذا لم تقم الدول بما يلزم لكبح انتشاره، فيما تتزايد الدعوات لتوزيع عادل للّقاحات المستقبلية. وفي روسيا قال فريق عمل مواجهة فيروس كورونا إن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 22 يونيو، مسجلاً 7523 حالة ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و143571، بينما أظهرت بيانات وزارة الصحة السلوفاكية أن البلاد حطمت رقمها القياسي للزيادة اليومية في إصابات «كورونا» لليوم الرابع على التوالي، حيث سجلت 522 إصابة جديدة.

وتفصيلاً، اعتبر مسؤول في منظمة الصحة العالمية رداً على سؤال في جنيف عن احتمال أن يصل العدد النهائي للوفيات بـ«كوفيد-19» إلى مليوني شخص، الفرضية معقولة.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين «مليون حالة (وفاة) هو رقم رهيب علينا أن نمعن التفكير فيه قبل أن نبدأ التفكير في احتمال بلوغ المليوني حالة، محذراً من المحتمل جداً أن تبلغ حصيلة وفيات (كوفيد-19) المليونين في حال عدم القيام بكل ما يلزم».

وتساءل «هل نحن مستعدون لبذل كل ما يتطلّبه الأمر لتجنّب (بلوغ) هذا الرقم؟».

وأضاف «ما لم نبذل جميعاً كل الجهود، لن تكون الأرقام التي تتحدثون عنها مجرّد تصوّر بل لسوء الحظ وللأسف محتملة جداً».

وضمت أستراليا صوتها الجمعة إلى أصوات أميركا اللاتينية للمطالبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر الفيديو بتمكين جميع البلدان من الحصول على اللقاحات ضد وباء «كوفيد-19» عند إنتاجها في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون «حين يتعلق الأمر باللقاح، فإن موقف أستراليا واضح للغاية: يتحتم على أي طرف يتوصل إليه تقاسمه»، مؤكداً «أنها مسؤولية عالمية ومسؤولية أخلاقية».

وفي المجموع، سجّلت 985707 وفيات في العالم منذ نهاية ديسمبر، وفقاً لتقرير أعدته وكالة فرانس برس الجمعة استناداً إلى مصادر رسمية.

وتسارع انتشار الوباء بشكل طفيف هذا الأسبوع مع تسجيل 295 ألف إصابة جديدة يومياً في أنحاء العالم، بزيادة 3% عن الأسبوع السابق. لكن في أوروبا، تسارع معدل انتشاره أكثر من بقية العالم.

وتجاوزت الولايات المتحدة الجمعة عتبة سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد وفقاً لتعداد جامعة جونز هوبكنز التي أفادت أيضاً بأن 203500 شخص توفوا بالوباء في البلاد في أعلى حصيلة عالمية.

وتستعد منطقة مدريد، بؤرة الوباء في إسبانيا، لتوسيع القيود المفروضة لتشمل مناطق جديدة. واعتباراً من غد الإثنين، لن يتمكّن نحو 167 ألفاً إضافياً من سكان المنطقة من مغادرة أحيائهم إلا لأسباب محددة فقط، مثل الذهاب إلى العمل أو زيارة الطبيب أو اصطحاب الأولاد إلى المدرسة.

وفي المملكة المتحدة أكثر الدول تضرراً في أوروبا من حيث عدد الوفيات بـ«كوفيد-19» مع وفاة نحو 42 ألف شخص بالفيروس، سيفرض الإغلاق التام على نصف ويلز بما فيها عاصمتها كارديف.

وأعلن وزير الصحة الويلزي فوغان غيتينغ الجمعة أنه اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، سيحظر دخول أو مغادرة مدينتي كارديف وسوانزي من دون سبب وجيه مثل التوجه إلى العمل أو المدرسة.

وفي فرنسا، سجلت 15797 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في غضون 24 ساعة، وهي حصيلة أدنى بشكل طفيف من حصيلة قياسية سجّلت اليوم السابق.

وقد حذّرت وكالة الصحة العامة الحكومية في فرنسا الجمعة من أن الوباء لايزال في مرحلة تصاعدية.

ومع ارتفاع وتيرة الإصابات في فرنسا، أُعلنت منطقة إيكس-مرسيليا (جنوب شرق) وغوادلوب في جزر الأنتيل الفرنسية ضمن منطقة الإنذار الأقصى.

كذلك وضعت 11 مدينة كبرى أخرى في فرنسا ضمن منطقة الإنذار المشدد، ما يعني إغلاق الحانات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 306 آلاف و235 حالة، أمس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وبحسب البيانات، وصل عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس إلى 35 ألفاً و801 وفاة حتى صباح أمس.

وفي إسبانيا وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 716 ألفاً و481 حالة أمس، وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالمرض وصل إلى 31 ألفاً و232 وفاة.

وفي روسيا، شهدت موسكو ارتفاعاً جديداً في معدل الإصابات وطلبت من المسنين الجمعة حجر أنفسهم، ومن الشركات إتاحة إمكانية العمل عن بُعد.

وقال فريق عمل مواجهة فيروس كورونا في روسيا، إن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 22 يونيو أمس، مسجلاً 7523 حالة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و143571.

وفي وارسو أظهرت بيانات وزارة الصحة السلوفاكية نشرت صباح أمس، أن البلاد حطمت رقمها القياسي للزيادة اليومية في إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الرابع على التوالي، حيث سجلت 522 إصابة جديدة الجمعة.

وهذه هي أعلى زيادة منذ وصل تفشي الفيروس إلى البلاد في مارس الماضي. وتم تسجيل أعداد قياسية جديدة من الإصابات يومياً منذ الثلاثاء، عندما تم الإعلان عن 338 حالة جديدة.

وبحسب الإحصاءات الجديدة، أصيب 8600 شخص بالفيروس في سلوفاكيا.

وجرى تسجيل حصيلة شبه قياسية بـ«كورونا» في جمهورية التشيك وبولندا المجاورتين.

وبحسب بيانات وزارة الصحة التشيكية، جرى تسجيل 2946 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» الجمعة، وهي أعلى زيادة يومية في الأسبوع الماضي وليست بعيدة عن الرقم القياسي الذي سُجل في 17 سبتمبر الذي بلغ 3126 حالة.

وفي المجمل، جرى تشخيص إصابة 61 ألفاً و318 شخصاً بـ«كوفيد-19» في جمهورية التشيك وتوفي 581 شخصاً.

وأعلنت بولندا، أمس، 1584 إصابة جديدة بعد تسجيل 1587 حالة، وهو عدد قياسي مرتفع.

• إصابات «كورونا» في إيطاليا تصل إلى 306 آلاف و235 والوفيات 35 ألفاً و801.

• الولايات المتحدة تجاوزت عتبة سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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