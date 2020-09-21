تراجع عدد الإصابات بـ «كورونا» في ولاية فيكتوريا الأسترالية

المصدر: سيدني - رويترز

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، أمس، أنها تشهد تراجعاً حاداً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يعزز فرص تخفيف العزل العام المشدد في عاصمة الولاية خلال أسابيع. وذكرت الولاية، وهي ثاني أكبر ولايات أستراليا تعداداً للسكان وموطن نحو ربع سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، أنها سجلت 14 حالة عدوى جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، وذلك في أدنى مستوى منذ 19 يونيو الماضي. وأعلنت الولاية تسجيل خمس حالات وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في أستراليا إلى 849. وسجلت أستراليا في المجمل نحو 26 ألفاً و900 إصابة بالفيروس.

فيكتوريا سجلت 14 حالة خلال 24 ساعة في أدنى مستوى منذ يونيو.

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