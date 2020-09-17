كورونا.. الإصابات تتخطى 30 مليونًا والوفيات تقترب من 950 ألفًا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الخميس، 30 مليون إصابة حول العالم، في حين يقترب عدد الوفيات من 950 ألف شخص.

وأظهر بيانات موقع "وورد ميترز"، الذي يتابع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، أن عدد المصابين وصل إلى 30 مليونا ونحو 37 ألفا، في حين بلغ عدد الوفيات 945 ألفا و92 شخصا.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات، إذ سجلت 5 ملايين وأكثر من 118 ألف إصابة، في حين تبقى الولايات المتحدة في الصدارة بستة ملايين واكثر من 828 ألف حالة.

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