العراق يسلّم الكويت 21 رفاتاً يعتقد أنها لأسرى كويتيين

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تسلمت السفارة الكويتية في بغداد اليوم الأربعاء من الحكومة العراقية 21 رفاتاً يعتقد أنها لأسري كويتيين فقدوا أبان الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

وجرت مراسيم تسليم الرفات قرب مطار بغداد الدولي بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية ومكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وقال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الكويت لدى العراق محمد الوقيان، إن تسليم الرفات جاء في إطار مواصلة الجهود المبذولة بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح أن العملية تمت عبر اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية الدوليتين اللتين تترأسهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية كل من الكويت والعراق والسعودية وأميركا وبريطانيا وفرنسا فضلاً عن (يونامي) بصفة مراقب.

وأضاف أنه يعتقد وفقاً للمؤشرات الأولية أن الرفات يعود لأسرى ومفقودين كويتيين عثر عليهم في بادية السماوة جنوب العراق.

وتابع «سيتم إجراء عمليات الفحص الجيني والاستعراف لهذا الرفات في دولة الكويت عبر الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمطابقة النتائج مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين ورعايا الدول الأخرى».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news