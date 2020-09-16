تقرير: شطب 695 ألف وظيفة في المملكة المتحدة منذ بدء تفشي «كورونا»

المصدر: لندن - د.ب.أ

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، أمس، أنه تم شطب 695 ألف وظيفة في الشركات البريطانية، منذ شهر مارس الماضي، عندما بدأ تفشي فيروس «كورونا».

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) أن عدد الشباب العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 156 ألف شخص، خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي.

وأوضح المكتب أن نسبة البطالة بين من تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، كانت الأكبر مقارنة ببقية الفئات العمرية الأخرى.

وبلغ معدل البطالة، خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي، 4.1%.

وقال مدير المكتب، دارين مورجان، إنه كانت هناك دلالات على أن الاقتصاد «شهد انفتاحاً»، في شهر يوليو الماضي، بعدما سُمح للمطاعم والمقاهي وصالونات التصفيف بفتح أبوابها مجدداً.

وأضاف: «مع ذلك، في ظل انخفاض أعداد القوة العاملة، خلال أغسطس الماضي، وارتفاع معدل البطالة خلال يوليو الماضي، من الواضح أن فيروس (كورونا) مازال له تأثير كبير في عالم العمل».

بلغ معدل البطالة، خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي، 4.1%.

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