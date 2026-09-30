«إصابات دماغية خطيرة»..أشهر أفعوانية في العالم تودّع جمهورها بعد 20 عاماً

أعلنت كاليفورنيا عن الإغلاق النهائي لأشهر أفعوانية في العالم «X2»، بعد نحو 20 عاماً من تشغيلها، على خلفية دعاوى قضائية تتهم اللعبة بالتسبب في إصابات دماغية خطيرة، بينها حالات نزيف دماغي استدعت جراحات طارئة، فضلاً عن وفاة ارتبطت بركوبها.

و بحسب وكالة أسوشيتد برس جاء قرار الإغلاق بعد توقف «X2» عن العمل منذ 12 يوليو الماضي، إثر نقل امرأتين إلى المستشفى بعد ركوب الأفعوانية بفارق أقل من أسبوع، في وقت لا يزال فيه تحقيق السلطات المختصة في كاليفورنيا بشأن اللعبة جارياً.

وقال رئيس الحديقة برايان أويردينغ إن «X2» اجتازت باستمرار مجموعة كبيرة من اختبارات السلامة، لكن إدارة الحديقة قررت إغلاقها لأنها ترى أن ذلك «هو الشيء الصحيح»، مؤكداً أن سلامة الزوار تمثل حجر الأساس في عملها، وأنها تتعامل بجدية مع أي تراجع في ثقة الجمهور.

ومن بين الحالات التي أثارت الدعاوى الأخيرة، نعومي غرير-ويلكنسون، البالغة 25 عاماً، التي انهارت بعد خروجها من «X2»، وتبين أنها تعاني من نزيف دماغي حاد استدعى جراحة طارئة، فيما لا تزال في حالة صحية شديدة الخطورة، وفق ما ورد في الدعوى التي رفعتها عائلتها.

كما تعرضت راكبة أخرى، باميلا غيين، لحالة صحية خطيرة بعد ركوب الأفعوانية في الخامس من يوليو، ونُقلت إلى المستشفى وخضعت لجراحة طارئة إثر نزيف دماغي، وفق ما ورد في الدعوى والتقارير الإعلامية الأميركية.

وقال محامون يمثلون عدداً من المدعين إن أكثر من 100 شخص أبلغوا عن إصابات دماغية قالوا إنها مرتبطة بركوب «X2» خلال العامين الماضيين، فيما رفعت دعاوى جديدة ضد الحديقة والشركة المشغلة للعبة. وتبقى هذه الادعاءات محل نزاع قانوني ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.

وتأتي عملية الإغلاق بعد تسوية دعوى قضائية رفعتها عائلة كريستوفر هولي، البالغ 22 عاماً، الذي توفي عام 2022 بعد ركوب «X2». وكانت عائلته قد أقامت دعوى ضد الحديقة، قبل التوصل إلى تسوية في أغسطس الماضي.

وفي الوقت نفسه، أكدت «سيكس فلاجز» أن الأفعوانية اجتازت اختبارات السلامة بصورة مستمرة، بينما تواصل إدارة السلامة والصحة المهنية في كاليفورنيا تحقيقها في الحوادث التي وقعت خلال يوليو، من دون إعلان نتائج نهائية حتى الآن.

وتعود «X2» إلى عام 2002، عندما ظهرت للمرة الأولى باسم «X» بوصفها أول أفعوانية رباعية الأبعاد في العالم، قبل إعادة تصميمها وإطلاقها باسم «X2» عام 2008. ومن أبرز خصائصها المقاعد التي تدور بزاوية 360 درجة أثناء الرحلة، إلى جانب سرعة تصل إلى نحو 122 كيلومتراً في الساعة ومسار يبلغ طوله نحو 1100 متر.

واستقبلت «X2» أكثر من 16 مليون زائر منذ إعادة افتتاحها عام 2008، لتصبح واحدة من أكثر الألعاب شهرة في عالم الأفعوانيات، قبل أن تضع الدعاوى المتعلقة بالإصابات والسلامة نهاية لمسيرتها التي امتدت قرابة عقدين.