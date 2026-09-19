تمكن برنامج جوجل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" من اختراق أنظمة حاسوب لثلاث شركات خلال اختبارات للأمن السيبراني، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة.

وأكدت جوجل وقوع هذه الحوادث بعد تواصل الصحيفة معها. وبذلك تصبح جوجل رابع شركة كبرى مطوّرة للذكاء الاصطناعي تظهر نماذجها هذا السلوك، بعد حالات مشابهة من " أوبن آيه آي"، و" أنثروبيك" و "ميتا".

ووفقًا لتقرير الصحيفة، تمكن "جيميناي" في إحدى الحالات من تخمين كلمات المرور للوصول إلى نظام خاضع للحماية، بينما عثر في الحالتين الأخريين على بيانات تسجيل الدخول داخل قاعدة بيانات. ولم يتم الكشف عن أسماء الشركات الثلاث.

وبحسب التقرير، وقعت هذه الحوادث خلال شهر مايو الماضي، بينما أبلغت شركة الاختبار الشريكة "إيريجولار" جوجل بها في يوليو الماضي.

وقالت جوجل إنها لم تجد ضرورة للإعلان عن تلك الحوادث لأنها لم تتسبب في أية أضرار.

وأوضحت جوجل أن الذكاء الاصطناعي أوقف هجماته فور إدراكه أنه اخترق أنظمة شركات حقيقية، وليس أنظمة كانت جزءا من محاكاة الاختبار.