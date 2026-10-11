بلاغ كاذب للشرطة.. والمرسل نموذج ذكاء اصطناعي

ذكرت إدارة شرطة فيلادلفيا في بيان أن نموذجاً ​للذكاء الاصطناعي تابعاً لشركة أنثروبيك أرسل بلاغاً كاذباً عن جريمة ‌قتل عبر ​موقع إلكتروني خاص بالشرطة في يوليو الماضي، في أحدث واقعة يعلن عنها بشأن السلوك الخارج عن المألوف لهذه التكنولوجيا القوية.

وقالت الشرطة إن «أنثروبيك» أبلغت السلطات بالأمر أول من أمس. وأوضحت أن عملية اختبار آلية هي المسؤولة عن تقديم هذه المعلومة، مشيرة إلى أن «التأخير لمدة شهرين ⁠في اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها أمر غير مقبول».

وذكرت الشرطة أن البلاغ الذي ورد في 18 يوليو زعم أنه جاء من شخص قد يكون لديه معلومات عن القضية.

وكتب نموذج شركة أنثروبيك في ‌البلاغ: «قد تكون لدي معلومات بشأن هذه القضية».

وأكمل: «أتذكر أنني رأيت شخصاً يطابق الوصف في المنطقة المحيطة (بالشارع المذكور في الصفحة) خلال تلك الفترة. يرجى ‌الاتصال بي إذا كانت هذه المعلومات ذات صلة».

وأصبحت هذه التكنولوجيا ‌سريعة التطور محل اهتمام وطني كبير وسط تقارير عن قيام ‌وكلاء ذكاء اصطناعي باختراق شبكات ‌الكمبيوتر الخاصة بالشركات، وتحذيرات من الباحثين من أنها قد تشكل يوماً ما تهديداً وجودياً للبشرية.

وفي سبتمبر، اعتذرت شركة ‌أوبن إيه آي ​المنافسة لأنثروبيك، عن اختراق بوابة بيانات ⁠صحية أسترالية من قبل وكيل ذكاء اصطناعي مارق.