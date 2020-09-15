مباشر.. تغطية خاصة لمراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تنقل لكم الإمارات اليوم وقائع اتفاقيات السلام بين الإمارات وإسرائيل من حديقة البيت الأبيض بواشنطن.

وتشكل معاهدة السلام التي توقعها دولة الإمارات وإسرائيل اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن فرصة حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news