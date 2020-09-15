مباشر.. تغطية خاصة لمراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن
تنقل لكم الإمارات اليوم وقائع اتفاقيات السلام بين الإمارات وإسرائيل من حديقة البيت الأبيض بواشنطن.
وتشكل معاهدة السلام التي توقعها دولة الإمارات وإسرائيل اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن فرصة حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
مباشر.. تغطية خاصة لمراسم توقيع #معاهدة_السلام بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن.. #الإمارات_رسالة_سلامhttps://t.co/QWY9tgrUhj— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 15, 2020
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