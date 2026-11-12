"الداخلية": 14 وفاة و30 إصابة إثر الحادث المروري في الفجيرة وفق المعلومات الأولية

أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع حادث مروري في إمارة الفجيرة، شمل (18) مركبة و(5) شاحنات، وأسفر وفق المعلومات الأولية عن وفاة (14) شخصاً، وإصابة (30) آخرين، مؤكدة أن الجهات المعنية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، من خلال جهود ميدانية متكاملة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة الحالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن الفرق المختصة تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات الميدانية والتحقق من ملابسات الحادث، مؤكدةً حرصها على متابعة المستجدات والإعلان عن المعلومات الرسمية فور التحقق منها.

وأعربت وزارة الداخلية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مراعاة لمشاعر أسر الضحايا وسلامة الإجراءات المتخذة.