رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، وذلك في إطار "زيارة دولة" التي يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "التقيت اليوم في برلين معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث بحثنا العلاقات التاريخية بين بلدينا والعمل المشترك لتطويرها خاصة في مجالات الاقتصاد والابتكار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والثقافة والتعليم، بما يحقق أهداف الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا ويخدم تطلعات شعبينا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. كما تبادلنا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية العمل من أجل ترسيخ أسباب السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط والعالم."