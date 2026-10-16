الدفاع المدني السعودي يُعلن زوال الخطر عن منطقة جازان

أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقة جازان، مؤكداً ضرورة استمرار الالتزام بتعليماته الوقائية حرصاً على سلامة الجميع. وطالب الدفاع المدنيالسعودي، على حسابه في منصة "أكس"، في تنبيهه بتجنب التجمهر والتصوير نهائياً. وحذّر الدفاع المدني من تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة ومواقع سقوطها، مؤكداً أن ذلك يُعرّض أصحابه للمساءلة القانونية.