حمدان بن محمد: سميت ماتشهار طيار فلاي دبي جسد أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة الناس

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، طيار «فلاي دبي» سميت ماتشهار، مؤكداً أنه جسّد أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة الناس.

وأعرب سموّه، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، عن تقديره وقيادة الدولة للطيار، والاعتزاز بكونه جزءاً من فريق العمل وقصة الوطن وتجربته الإنسانية، قائلاً: «له منا ومن قيادة الدولة كل التقدير والثناء، فخورين بأن يكون جزء من فريقنا، وجزء من قصة وطننا، وجزء من تجربتنا الإنسانية في دولة الإمارات، وطن المحبة، ووطن السلام، ووطن الحياة».