أسرار لغة الطيران.. كيف يفهم الطيارون بعضهم؟

في عالم الطيران، تختلف لغات الطيارين وجنسياتهم، لكن التواصل بين قمرة القيادة وأبراج المراقبة يستند إلى قواعد دولية وعبارات موحّدة، تهدف إلى ضمان وضوح التعليمات ودقتها، والحد من احتمالات سوء الفهم، بما يعزز سلامة الرحلات الجوية حول العالم.

وتُعدّ اللغة الإنجليزية اللغة المشتركة الأساسية في الاتصالات الجوية الدولية، إذ تتيح للطيارين ومراقبي الحركة الجوية التواصل رغم اختلاف لغاتهم الأم.

وتحدد منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) متطلبات للكفاءة اللغوية في مجال الطيران، بما يضمن قدرة العاملين على استخدام المصطلحات والعبارات اللازمة للتواصل بوضوح وفاعلية.

ولا يعتمد التواصل في الطيران على إتقان الإنجليزية العامة فحسب، بل يستند أيضًا إلى مصطلحات وعبارات قياسية معتمدة لمواقف محددة، بما يساعد على توحيد فهم التعليمات وتقليل احتمالات الالتباس.

وعندما لا تكفي هذه العبارات للتعبير عن المقصود، يمكن اللجوء إلى اللغة العادية وفق إجراءات الاتصال المعتمدة دوليًا.

وفي إطار تعزيز السلامة الجوية، لا يقتصر التواصل على سماع التعليمات، بل يتطلب إعادة قراءة بعض الرسائل المهمة وتأكيدها للتحقق من فهمها بصورة صحيحة، لا سيما ما يتعلق بتعليمات المدرجات والارتفاعات والمسارات.

وتؤكد إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) أهمية إعادة قراءة التعليمات (Readback) في الاتصالات الجوية، إذ تتيح هذه الخطوة للمراقبين التحقق من أن الطيارين تلقّوا التعليمات وأعادوا نقلها بصورة صحيحة، بما يساعد على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها قبل أن تؤثر في سلامة العمليات الجوية.

وتبرز هذه الإجراءات أهمية اللغة المشتركة والعبارات القياسية ودقة تبادل الرسائل بوصفها عناصر أساسية في منظومة السلامة الجوية، التي تتطلب فهمًا متبادلًا وتواصلًا واضحًا بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية، مهما اختلفت لغاتهم وجنسياتهم.

في السماء، لا تُقاس أهمية الكلمات بطولها، بل بوضوحها ودقتها. فاللغة المشتركة والعبارات المعيارية والتأكيد المتبادل للتعليمات تشكّل جميعها جسراً للتواصل، وتؤدي دوراً أساسياً في حماية الأرواح وضمان سلامة.