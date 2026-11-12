أسفر عن وفيات وإصابات.. شرطة الفجيرة تتعامل مع حادث مروري جسيم على شارع خليفة

تعاملت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بعد منتصف ليل اليوم، مع حادث مروري جسيم وقع على شارع الشيخ خليفة بن زايد، عند مدخل إمارة الفجيرة، نتيجة تصادم بين شاحنة وعدد من المركبات، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الفرق المختصة من الشرطة والإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث باشرت إجراءات التعامل مع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث وتنظيم الحركة المرورية.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الجهات المختصة باشرت إجراءات التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما دعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، حفاظاً على سلامة الجميع.