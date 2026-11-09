"الطاقة" السعودية: استهداف خط أنابيب شرق – غرب في المدينة المنورة وإخماد الحريق دون إصابات

كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن خط أنابيب شرق – غرب في منطقة المدينة المنورة تعرّض للاستهداف اليوم الاثنين، ما أسفر عن نشوب حريق محدود سارعت فرق الطوارئ إلى إخماده، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، ودون تأثر العمليات التشغيلية للخط.

وأوضح المصدر أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهداف، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة.