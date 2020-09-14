الصين: 10 إصابات جديدة جميعها من الخارج

المصدر: بكين - د.ب.أ

أفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أمس، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 10 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة، أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أول من أمس.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 13 شخصاً خرجوا، أول من أمس، من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وبحلول نهاية أول من أمس، تم الإبلاغ عن إجمالي 2635 حالة وافدة في البر الرئيسي. من بينهم 2484 شخصاً خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، و151 شخصاً لايزالون في المستشفى، وأحدهم في حالة خطيرة.

وأول من أمس أيضاً، تم الإبلاغ عن 70 حالة جديدة من دون أعراض، وجميعها من خارج البر الرئيسي، ولم تتم إعادة تصنيف أي حالة من دون أعراض كحالة مؤكدة.

وحتى أول من أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني 85184 حالة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80399 شخصاً غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصاً.

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