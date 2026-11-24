سمية الحمادي - رأس الخيمة

توفي 13 شخصاً وأصيب آخرون في حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة متعطلة على شارع الوطن في إمارة رأس الخيمة، فجر أمس.

وتفصيلاً، أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ارتفاع عدد وفيات حادث التصادم الذي وقع، فجر أمس، على شارع الوطن، ضمن حزام المناطق الجنوبية للإمارة، إلى 13 شخصاً من جنسيات دول آسيوية، بعد وفاة مصابَين متأثرَين بإصاباتهما الحرجة عقب نقلهما إلى المستشفى، إثر اصطدام حافلة ركاب قادمة من منطقة حتا، كانت تقل 41 شخصاً، بشاحنة متوقفة على جانب الطريق بسبب عطل فني، فيما جرى نقل المتوفين والمصابين إلى أربعة مستشفيات، هي «صقر» و«الذيد» و«كلباء» و«حتا».

وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 11 شخصاً، وإصابة عدد من ركاب الحافلة، قبل أن يرتفع عدد الوفيات إلى 13 شخصاً، عقب وفاة اثنين من المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة. وفور تلقي البلاغ عن الحادث، هرعت الفرق المختصة من مركز شرطة المنيعي الشامل، وقسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، إلى جانب دوريات شرطة حتا وإسعاف دبي والإسعاف الوطني وفرق الدفاع المدني في دبي وكدرا، إلى موقع الحادث، للتعامل مع تداعيات التصادم وإنقاذ المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وجرى نقل الشاحنة وحافلة الركاب من موقع الحادث إلى مجمع حفظ المركبات، فيما تسلمت الجهات المعنية ملف الحادث للتحقيق في ملابساته والوقوف على أسبابه والظروف التي أدت إلى الاصطدام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين وذويهم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين. ودعت شرطة رأس الخيمة السائقين إلى ضرورة الانتباه والتركيز أثناء القيادة، وتوقع مفاجآت الطريق، لاسيما خلال ساعات الليل التي تتطلب مزيداً من الحيطة والحذر، والانتباه إلى المركبات المتوقفة على جوانب الطرق، كما أهابت بأفراد المجتمع عدم نشر الشائعات أو تداول معلومات غير مؤكدة بشأن الحادث، ومراعاة مشاعر أسر المتوفين والمصابين، واستقاء المعلومات المتعلقة بالحادث ومستجداته من مصادرها الرسمية.

من جهته، أكد «الإسعاف الوطني» استجابته للحادث المروري الذي وقع على شارع الوطن، ضمن حزام المناطق الجنوبية في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة 16 سيارة إسعاف وخمس مركبات مستجيب أول، وذلك في إطار جهود ميدانية متكاملة، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات المعنية.

وقدّمت كوادر الإسعاف الوطني الرعاية لـ26 مصاباً في موقع الحادث، ونُقل 14 منهم إلى المستشفيات لتلقّي العلاج، فيما تولّت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إسعاف تسعة مصابين آخرين.

وفاة رعايا هنود في الحادث

أكدت القنصلية العامة للهند في دبي أن من بين المتوفين الـ13 في حادث التصادم الذي وقع، فجر أمس، بين حافلة ركاب وشاحنة على شارع الوطن في رأس الخيمة، رعايا هنوداً من، دون أن تحدد عددهم حتى الآن، مشيرة إلى أنها تواصلت مع أسر المتوفين، وتنسّق مع السلطات المحلية لتقديم المساعدة والدعم اللازمين لهم. وأعربت القنصلية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أمس، عن بالغ حزنها إزاء الحادث، مقدّمة خالص التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين، وأوضحت أنها تعمل على استيضاح مزيد من التفاصيل المتعلقة بالحادث، فيما خصصت الرقم المجاني 80046342 للتواصل معها على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

• 16 سيارة إسعاف، و5 مركبات مستجيب أول، تشارك في إنقاذ المصابين.