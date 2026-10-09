مع توجه البنتاغون لبثه على الهواء.. فانس: لن أشاهد إعدام نضال حسن

قال ​جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، إنه لن يشاهد ⁠البث المباشر لإعدام مطلق النار في قاعدة ‌فورت هود العسكرية في حالة ‌إذاعته.

وأضاف أنه لا ‌يعرف ما ‌إذا كان ‌البث، الذي تخطط ​وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ‌لإجرائه ​عند ⁠إعدام منفذ الهجوم نضال حسن، الرائد السابق في الجيش الأميركي، الذي ​أسفر ⁠عن مقتل 13 ⁠شخصا في 2009، ⁠سيحدث أم لا.

وأوضح فانس "لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث ‌بالفعل"، وأنه في حال تم ​البث "لن أشاهده".