مع توجه البنتاغون لبثه على الهواء.. فانس: لن أشاهد إعدام نضال حسن
قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، إنه لن يشاهد البث المباشر لإعدام مطلق النار في قاعدة فورت هود العسكرية في حالة إذاعته.
وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كان البث، الذي تخطط وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لإجرائه عند إعدام منفذ الهجوم نضال حسن، الرائد السابق في الجيش الأميركي، الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا في 2009، سيحدث أم لا.
وأوضح فانس "لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل"، وأنه في حال تم البث "لن أشاهده".
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