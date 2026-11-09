الحرس الوطني يعلن استقرار حالة 22 شخصاً

أعلنت مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني استقرار الحالة الصحية لـ22 شخصاً من جنسيات عربية، بعد تمكنها من إنقاذهم وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المعنية، إثر اندلاع حريق في سفينة شحن كانوا على متنها داخل بحر عُمان.

وجاءت عملية الإنقاذ عقب تلقي مجموعة حرس السواحل بلاغاً من طاقم السفينة يفيد باندلاع حريق على متنها، حيث باشرت الفِرَق المختصة على الفور إجراءات الاستجابة والتعامل مع البلاغ، وتمكنت من تحديد موقع الناقلة والوصول إليها وإنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصاً.

وتأتي هذه العملية تأكيداً للجاهزية العالية، والكفاءة الميدانية التي يتمتع بها منتسبو الحرس الوطني، وحرصهم الدائم على سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ البحرية، بما يسهم في حماية الأرواح، وتعزيز الأمن والسلامة البحرية.