بـ 5 دولارات فقط.. اختبار "آبوت" الأميركي "يكشف كورونا خلال ربع ساعة"

بعد يوم من حصول شركة "آبوت" على "موافقة الاستخدام الطارئ" لاختبارها السريع، ضمنت عقدا مع البيت الأبيض بقيمة 750 مليون دولار لتوفير وإنتاج 150 اختبارا من نوع "BinaxNOW" المخصص للكشف عن فيروس كورونا، وتوفيره للجميع في الولايات المتحدة.

قيمة الاختبار تبلغ خمسة دولارات فقط، ويمكنه توفير النتيجة خلال 15 دقيقة دون الحاجة إلى الانتظار لتحاليل المختبرات، ويمكن توفيره في المدارس والاعتماد عليه في تقدير مراكز تفشي وباء كوفيد-19، وفقا لما ذكرته الحكومة، ونقله موقع "biospace" العلمي.

ومن شأن اختبارات "point of care" المعروفة باختصار "POC"، وهي الاختبارات التي لا تحتاج اللجوء إلى المختبرات، أن تساهم في إعادة فتح البلاد وخفض مخاطر انتشار العدوى بالمرض.

ويقارب حجم الاختبار بطاقة الائتمان، ويلجأ لمسح للأنف ويأتي مع قطع يمكنها الكشف عن كورونا وفيروسات أخرى، ويمكن إجراؤه ببساطة في العيادات الطبية.

BREAKING: We’re launching an innovative COVID-19 rapid antigen test and mobile app. BinaxNOW is fast and reliable for frequent mass testing, and results pair with the NAVICA app’s digital pass to help get back to life with a bit more confidence. https://t.co/LKefDGEx3f pic.twitter.com/SL7SWdrj9t