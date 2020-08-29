بـ 5 دولارات فقط.. اختبار "آبوت" الأميركي "يكشف كورونا خلال ربع ساعة"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بعد يوم من حصول شركة "آبوت" على "موافقة الاستخدام الطارئ" لاختبارها السريع، ضمنت عقدا مع البيت الأبيض بقيمة 750 مليون دولار لتوفير وإنتاج 150 اختبارا من نوع "BinaxNOW" المخصص للكشف عن فيروس كورونا، وتوفيره للجميع في الولايات المتحدة.

قيمة الاختبار تبلغ خمسة دولارات فقط، ويمكنه توفير النتيجة خلال 15 دقيقة دون الحاجة إلى الانتظار لتحاليل المختبرات، ويمكن توفيره في المدارس والاعتماد عليه في تقدير مراكز تفشي وباء كوفيد-19، وفقا لما ذكرته الحكومة، ونقله موقع "biospace" العلمي.

ومن شأن اختبارات "point of care" المعروفة باختصار "POC"، وهي الاختبارات التي لا تحتاج اللجوء إلى المختبرات، أن تساهم في إعادة فتح البلاد وخفض مخاطر انتشار العدوى بالمرض.

ويقارب حجم الاختبار بطاقة الائتمان، ويلجأ لمسح للأنف ويأتي مع قطع يمكنها الكشف عن كورونا وفيروسات أخرى، ويمكن إجراؤه ببساطة في العيادات الطبية.

BREAKING: We’re launching an innovative COVID-19 rapid antigen test and mobile app. BinaxNOW is fast and reliable for frequent mass testing, and results pair with the NAVICA app’s digital pass to help get back to life with a bit more confidence. https://t.co/LKefDGEx3f pic.twitter.com/SL7SWdrj9t — Abbott (@AbbottNews) August 26, 2020

وحظي الاختبار بالضوء الأخضر ضمن قانون "الموافقة على الاستخدام الطارئ"، بناء على بيانات مخبرية أظهرت أن الجهاز قادر على استشعار الفيروس بنسبة نجاح بلغت 97.1 في المئة، وتأكيد عدم وجوده بنسبة 98.5%، بالنسبة لمرضى اشتبه بإصابتهم بالمرض خلال الأيام السبعة الأولى من ظهور أعراض لديهم.

وبعد الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية والموافقة على الاستخدام الطارئ، قفزت أسهم شركة "آبوت" بنسبة 7%، ليبلغ سعر السهم، الجمعة، 114.18 دولارا.

وأعلنت الشركة نيتها شحن عشرات الملايين من اختباراتها، بحلول سبتمبر، ورفع الإنتاج ليصل 50 مليون اختبار شهريا، مع بداية أكتوبر، واستثمرت الشركة مئات الملايين من الدولارات خلال أبريل، لإنشاء مرافق مخصصة للإنتاج الواسع داخل الولايات المتحدة.

وتعتبر الولايات المتحدة من الدول الأكثر تضررا بالوباء، فمنذ انتشار الفيروس بلغت الإصابات 5.8 مليون حالة، بينما توفي جراء المرض أكثر من 180 ألف شخص.

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