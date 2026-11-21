طفلٌ يجهش بالبكاء ليلة الاختبار، لا لصعوبة الأسئلة، بل خوفاً من خيبة أمل والديه. وآخر يُخفي نتيجته، وثالث يدخل قاعة الاختبار محمّلاً بعبارة «إياك أن تخيّب ظنّنا بك».

مشاهد قد تتكرر، وتكشف أن بعض أبنائنا لا يخشون ورقة الاختبار بقدر ما يخشون ما ينتظرهم بعدها.

نريد لأبنائنا التفوق، لكن متى يتحول حرصنا إلى ضغط يرهقهم؟ ومتى تصبح الدرجة أهم من الطفل؟ إننا حين نربط النجاح برضانا والتعثر بخيبة أملنا، قد نحوّل الاختبارات من فرصة إلى تجربة مثقلة بالخوف. نطالب أبناءنا بالتركيز والثقة، بينما نُثقل أيامهم بالمقارنات والتهديدات والتوقعات، ثم نتساءل: لماذا يرتبكون أمام الأسئلة أو يفقدون شغفهم بالتعلّم؟

فلنتذكر أن الدعم ليس مكافأة بعد التفوق، بل سند يحتاجه الأبناء. فلنمنحهم بيئة هادئة، ونساعدهم على تنظيم المذاكرة والراحة، ونستبدل عبارات التهديد بكلمات الثقة، ونحتفي بجهودهم دون أن نجعل محبتنا رهينة النتائج. فليس المطلوب أن نُقلّل من قيمة الاجتهاد، بل ألّا نُحمّل أبناءنا فوق ما تحتمل نفوسهم، وأن نُعلّمهم أن التعثر محطة للتعلّم، وليس حكماً على قدراتهم.

فالاختبارات تقيس جانباً من تحصيل أبنائنا، لكنها لا تقيس قيمتهم، ولا تحدد محبتنا لهم. وحين تُطوى أوراق الاختبارات وتُنسى درجاتها، ستبقى في ذاكرة أبنائنا كلماتنا ومواقفنا، فهل سنترك في قلوبهم أثر الطمأنينة، أم ندبة الخوف؟

خبيرة التربية الابتكارية وأساليب التعلم المجتمعي.

الدكتورة فاطمة المراشدة