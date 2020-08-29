مصر.. 223 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" و 20 وفاة

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، يوم الجمعة، تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 20 وفاة نزولا من 237 إصابة و 25 وفاة يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و 5362 حالة وفاة“.

وأضاف أن الوزارة ”تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية“.

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

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