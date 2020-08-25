جولة أوروبية لوزير خارجية الصين لتعزيز مكافحة «كورونا»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنه من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية وانغ يي، جولة أوروبية اليوم الثلاثاء، حيث سيقوم ببحث جهود تعزيز الاقتصاد ومكافحة وباء «كورونا».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث باسم الوزارة، تشاو ليغيان، قوله في إحاطة صحافية دورية ببكين، إن وانغ سيزور إيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا، خلال الفترة بين 25 من أغسطس والأول من سبتمبر.

من ناحية أخرى، قال المتحدث إن وزير الخارجية المجري سيزور الصين قريباً أيضاً.

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