البابا فرنسيس يحذر الدول الغنية من اكتناز اللقاح

المصدر: روما - رويترز

قال البابا فرنسيس، أمس، إن على الدول الغنية ألا تكتنز لنفسها أي لقاح يتم إنتاجه لفيروس «كورونا»، وعليها أن تقدم مساعدات الإنقاذ للشركات الملتزمة بحماية البيئة، والتي تساعد الناس الأشد احتياجاً، وتعمل من أجل «المصلحة العامة».

وأضاف البابا في عظته الأسبوعية: «سيكون من المحزن إعطاء الأولوية للأثرياء في ما يتعلق بلقاح (كوفيد-19)، سيكون من المحزن لو أصبح اللقاح ملكاً لهذه الدولة أو تلك، ولم يصبح متاحاً للجميع في العالم»، وقالت منظمة الصحة العالمية، أول من أمس، إن قيام أي دولة بتخزين اللقاحات المحتملة مع استبعاد الآخرين، سيزيد الجائحة سوءاً.

وقال البابا فرنسيس أيضاً إنه سيكون «من المشين» لو وزعت الحكومات أموال الإنقاذ المتعلقة بالجائحة على صناعات مختارة.

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